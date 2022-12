"Preferia Ronaldo a titular a não ganhar o jogo": Declarações polémicas de César Morão irritam adeptos

"









Os adeptos reclamaram e não pouparam o comediante a críticas.



Leia também Fernando Santos joga futuro na seleção nacional no Mundial do Qatar



"Grande



Já dias antes o comediante tinha idolatrado o Capitão das Quinas através de uma partilha no Instagram. "E o que lhe devemos? Uma lenda", escreveu.



Sou daqueles que preferia Ronaldo a titular a não ganhar o jogo de ontem [6 de dezembro]", começou por dizer.Os adeptos reclamaram e não pouparam o comediante a críticas."Grande @cesartmourao , conseguiu que falassem dele, num assunto que não domina e em que apenas foi chamar atenção para ele mesmo", rematou outro seguidor.Já dias antes o comediante tinha idolatrado o Capitão das Quinas através de uma partilha no Instagram. "E o que lhe devemos? Uma lenda", escreveu.

O humorista César Mourão foi arrasado nas redes sociais após ter dito em direto que preferia que Cristiano Ronaldo tivesse jogado desde o início frente à Suíça, mesmo que isso implicasse perder o jogo e, consequentemente, abandonar o campeonato do Mundo. As palavras do humorista não foram bem recebidas e choveu uma onda de criticas nas redes sociais.César Mourão foi comentador por um dia a covite da SIC Notícias. O comediante deu a sua opinião sobre as escolhas do selecionador português Fernando Santos.