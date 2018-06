O momento foi captado em vídeo e está a tornar-se viral nas redes sociais.

21:50

Motoristas brasileiros tiveram de parar os carros numa estrada em Manaus, no Brasil, graças a uma anaconda que se atravessou na via.Segundo explicam os meios de comunicação brasileiros, o animal tinha cerca de três metros e meio e apareceu do nada, a deslizar pela estrada fora, lentamente.O momento foi captado em vídeo e está a tornar-se viral no Youtube e nas redes sociais.