Austrália com recorde do maior número de pessoas a provar queijo

O ‘Livro Guinness de Recordes’ tem de tudo um pouco, até isto: o maior número de pessoas a provar queijo. E foi para bater esse recorde que mil pessoas foram reunidas no Kangaroo Valley Show, na Nova Gales do Sul, Austrália.



Cada um dos participantes provou um de quatro tipos de queijos, do bem australiano Bodalla, a uma variante local do francês Camembert. Um recorde para saborear...