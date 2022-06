Avó de 61 anos prepara-se para ter um filho com o marido 37 anos mais novo

Cheryl, uma mulher de 61 anos e avó de 17 netos, casou com Qaran McCain, de 24 anos, em setembro do ano passado, após um ano de namoro, na Geórgia, nos EUA. O casal prepara-se agora para ter um filho juntos. "Ele sempre quis ter filhos e eu quero ser a mãe dos filhos dele", disse Cheryl, revelando ainda que a família não aprova a decisão.



A mulher reconhece as dificuldades no processo devido à sua idade: "Teremos de arranjar uma barriga de aluguer ou adotar. Estamos a analisar", acrescentou ela.

Cheryl é mãe de sete filhos, com idades que variam ente os 29 e 41 anos, de acordo com o The Mirror. Os primogénitos de Cheryl já revelaram que ajudarão o casal a criar o bebé. "As pessoas dizem que sou egoísta e demasiado velha para ser mãe agora, mas não me preocupo em não estar aqui para tomar conta da criança", disse a mulher.

Cheryl e Qaran ficaram conhecidos pela sua diferença de 27 anos de idade. O casal soma seguidores no TikTok e a cerimónia do casamento foi transmitida em direto para mais de 20 mil pessoas. O casamento ocorreu no Tennessee, no sul dos EUA, e contou apenas com duas testemunhas. No entanto, o casal planeia ainda renovar os votos este ano.

Os dois conheceram-se em 2012, quando Qaran, na altura com 15 anos, trabalhava no restaurante de um dos filhos de Cheryl. O casal perdeu contacto durante algum tempo e começaram a namorar após um reencontro inesperado.

Cheryl e Qaran descreveram ainda a sua vida sexual como "espantosa" e até têm uma conta numa plataforma online, onde publicam vídeos atrevidos.