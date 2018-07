Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bailarinas animam trânsito no México

Semáforo vermelho já não é sinónimo de aborrecimento.

A Cidade do México ganhou vida com uma iniciativa criada por várias companhias de ballet para animar o dia dos condutores.



A cidade é conhecida pelo trânsito caótico... agora, nos semáforos, as bailarinas fazem performances enquanto a luz está vermelha.