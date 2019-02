Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barbeiro faz cortes de cabelo como os de Trump e Jong-un

Vietnamita foi inspirado por cimeira de Hanoi.

As ideias podem mesmo chegar de todo o lado.



Inspirado pela cimeira da próxima semana em Hanoi entre Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, um barbeiro dessa cidade vietnamita está a oferecer cortes de cabelo inspirados no visual dos dois líderes.



O efeito conseguido é, no mínimo, bizarro.



O que é certo é que se tratam de dois dos cortes de cabelo mais comentados em todo o Mundo...



Será que esta iniciativa conseguirá atrair muitos clientes?