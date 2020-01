O bilionário japonês Yusaku Maezawa está à procura de uma mulher para o acompanhar numa viagem à Lua, em 2023. O magnata asiático será o primeiro turista a viajar em torno do satélite natural da Terra, mas parece não o querer fazer sozinho.Foi através das redes sociais que Yusaku deixou o desafio às mulheres "especiais". O empresário, de 27 anos, separou-se recentemente da namorada, a atriz Ayame Goriki.A missão espacial estará a cargo da empresa de exploração aeroespacial SpaceX e a viagem será feita a bordo da nave Starship.Para as interessadas no anúncio, devem saber que há uma lista de condições para o processo seletivo. As candidatas devem ser solteiras, ter mais de 20 anos e pessoas optimistas. O prazo para as inscrições termina no dia 17 de janeiro. A vencedora será anunciada no final de março.