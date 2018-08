Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Britânica de férias em Benidorm queixa-se de "muitos espanhóis"

"Não podem ir para outro lado?", questiona Freda.

Freda Jackson fez uma queixa no mínimo peculiar à agência de viagens Thomas Cook: de férias em Benidorm, Espanha, revelou que o hotel em que ficou - o Poseidon Playa - tinha "muitos espanhóis".



A mulher, de 81 anos, foi de férias no passado mês de abril com uma amiga, de 61, e ao chegar ao local para uma pausa de duas semanas, começou por notar a "forma rude" com que os nativos de dirigiram a estas, revela ao jornal britânico Metro.



"O hotel estava repleto de espanhóis que me irritaram por serem tão rudes. O entretenimento no hotel era [também] focado para espanhóis - Não podem ir para outro lado?", questiona Freda.



O quarto em que ambas ficaram foi também alvo de queixas por não se situar no rés-do-chão, como pedido.



A idosa, que já visitou Portugal, a Grécia e a Turquia - sem qualquer queixa - acusa a agência de lhe ter "arruinado" as férias de sonho e pretendia que a Thomas Cook lhe devolvesse os 1300 euros que pagou... ou lhe oferecesse uma viagem grátis.



"Nunca me queixei por causa das férias, mas estas foram um desastre do início ao fim", argumentou.



A agência de viagens ofereceu um vale de 600 euros às duas mulheres, após estas terem recusado uma oferta de cerca de 60 euros pelo sucedido.