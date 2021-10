A ânsia do reencontro tem destas coisas. Um casal de jovens namorados mexicanos teve temporariamente de se separar quando o rapaz foi viajar e, no regresso, as saudades eram tantas que o reencontro foi... acidentado. A jovem saiu disparada a correr para os braços do amado, este correu também, mas... escorregou, entrando a pés juntos sobre a namorada.