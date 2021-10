Casal descobre que comprou casa “assombrada” que inspirou filme “O Exorcista”

Um casal, que pensava ter comprado a casa de sonho por uma "pechincha", descobriu mais tarde o motivo "sombrio" para ter sido tão barata.

Ben Rockey-Harris e Danielle Witt compraram um T3 em Maryland, nos EUA, por apenas 50 mil dólares, um valor abaixo do preço médio na região. Foi só depois de fazerem uma pesquisa no Google que descobriram que a casa tinha sido o cenário de uma "possessão demoníaca" que inspirou o filme "O Exorcista", avançou o jornal The Sun.

"Literalmente naquela noite, quando o nosso agente imobiliário nos ligou e disse que tínhamos conseguido a casa, eu fiz uma pesquisa no Google e acho que dei um berro", disse Witt à NPR.

A história remonta a 1945, quando um menino teria sido possuído por um demónio na casa. Segundo relatos da época, um padre católico teria feito um exorcismo para tentar expulsar os espíritos malignos.

Os padres que visitaram a casa dizem ter visto a mobília a mexer-se enquanto o menino gritava frases em latim, uma língua que supostamente não conhecia. O caso chegou a ser relatado na altura pelo jornal Washington Post.

Os eventos inspiraram anos mais tarde um romance que serviu como base para o filme "O Exorcista", que se tornou um sucesso de bilheteiras em todo o mundo.

Ao saber da história, a primeira preocupação de Witt foi o facto de isso diminuir o valor da casa, caso a quisessem vender. "O pensamento que tive a seguir foi que talvez fosse melhor ver o filme de novo e começar a aprender mais sobre o que acabámos de comprar", acrescentou.

O casal garante que não tem medo do passado da casa e que até irá inspirar-se nela para os festejos de Halloween deste ano. "Acho que vou comprar uma fantasia de padre católico e um altifalante para tocar a banda sonora de "O Exorcista" na nossa varanda", disse Rockey-Harris.