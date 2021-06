Casal em choque com elefante que destruiu parede, invadiu a cozinha e roubou petiscos. Veja as imagens

Um casal tailandês não ganhou para o susto quando, na manhã do passado domingo viu um elefante invadir-lhe a cozinha de surpresa. O animal, que estaria esfomeado, destruiu a parede da casa em Hua Hin, e irrompeu pela casa da família. O momento foi fotografado pelas ‘vítimas’ do elefante, que captaram o momento em que o paquiderme parece espreitar pelo buraco que acabava de abrir na parede de cimento.

Segundo relatou Rachadawan Phungprasopporn ao The Sun, o elefante usou a tromba para vasculhar gavetas e armários e até conseguiu roubar alguns petiscos que estavam escondidos na cozinha, como bolachas e pacotes de arroz. A mulher explica que o marido encheu-se de coragem e acabou por enxotar o animal, que fugiu prontamente para uma zona de floresta.

Apesar do susto, Rachadawan mostrou humor ao divulgar as imagens do momento nas redes sociais. "Venha mais vezes", escreveu a mulher, que adianta que se trata do elefante ‘Bunchuay’, que é visitante habitual da localidade. "É conhecido nosso porque vem muito a esta área e é muito traquina. Há dois meses esteve aqui perto de nossa casa, mas estava só curioso e não destruiu nada", recorda Rachadawan.

Os responsáveis do parque natural próximo da localidade avisaram o casal para, a partir de agora, não deixar comida na cozinha, pois pode atrair o animal novamente. As obras de reparação da cozinha já começaram, entretanto- "Foi engraçado de ver um elefante assim, mas tenho medo que isto volte a acontecer", queixa-se a mulher, dizendo que as reparações irão custar mais de 1500 euros.