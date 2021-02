Chef e empregado/a de limpeza nus em sua casa. Serviço insólito chega a Portugal

O conceito tem dado que falar em todo o mundo e chega agora a Portugal: já pode ter um empregado ou empregada de limpeza (ou até um chef particular) que trata das tarefas domésticas em sua casa... Completamente nu. A empresa Naked Services já está em atividade e promete "uma equipa de profissionais motivados e sofisticados, oferecendo um serviço profissional de elevada qualidade", neste serviço insólito, mas que se tem revelado um sucesso além-fronteiras.

A plataforma permite o registo para colaboradores e clientes, fazendo a ligação entre os dois pontos e garante "serviços de limpeza e cozinha doméstica com crenças positivas sobre o corpo", de forma discreta e disponíveis de norte a sul do país. O cliente pode escolher o descomplexado ou descomplexada que faz os serviços de limpeza e cozinha na altura de fazer a reserva.

Para ser colaborador há um processo de seleção, que implica apresentação de documentos oficiais e apresentação de registo criminal limpo. É ainda necessário pagar uma anuidade de 65 euros para poder trabalhar para a plataforma.

Os clientes também têm que se registar (gratuitamente), mas para poderem ver o catálogo de empregados e empregadas têm de dar mais informações e pagar uma subscrição, com um valor anual de 85 euros.

Para fazer reserva do serviço (ou serviços – pode contratar mais do que um empregado/empregada/chef)), tem que o fazer com 24 horas de antecedência e pagar uma taxa de reserva. O valor do serviço individual varia entre os 40 e os 80 euros e, caso pretenda uma reserva de grupo, o preço pode chegar aos 350 euros. O cliente que requisita os serviços tem também de garantir os produtos de limpeza e os ingredientes na despensa.

A empresa sublinha que apenas apresenta apenas "serviços domésticos e de modo algum a prestação de qualquer serviço sexual", reforçando que "não permite qualquer contacto físico" entre colaboradores e clientes (caso aconteça as autoridades serão contactadas).

Ainda, na secção de perguntas frequentes do site, é colocada a possibilidade de se ficar excitado durante a prestação de serviços. "Todos os colaboradores são profissionais e entenderão que isso possa acontecer. No entanto, respeite-os e ao seu espaço pessoal", explica a Naked Services.

Atualmente os serviços encontram-se suspensos, devido ao confinamento, que se deverá prolongar pelo menos até meados de março. Por isso terá que esperar se quiser requisitar algum destes serviços, no mínimo, sensuais. A empresa garante que todas as medidas de segurança e prevenção da Covid-19 são respeitadas, pelo que, apesar de estarem nus, os colaboradores estarão sempre de máscara posta.