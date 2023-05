Companhia aérea obriga mulher a pesar-se na balança para malas antes do voo

Uma mulher foi convidada a subir em cima de uma balança de malas de um aeroporto para ser pesada antes de entrar no avião. De acordo com o jornal britânico The Guardian, em causa estaria o facto de a mulher parecer demasiado pesada para embarcar na aeronave, que seria pequena.O caso ganhou repercussão nas redes sociais depois de uma criadora de conteúdos, que testemunhou a situação, ter partilhado um vídeo no TikTok.Lillian Wessel explicou que a companhia aérea alegou precisava de saber o peso de cada tripulante porque o avião era "minúsculo". "É um avião minúsculo, por isso precisavam do nosso peso para descolar por razões de segurança", escreveu.A publicação já ultrapassou 1,5 milhões de visualizações. Vão-se juntando as críticas à atitude da companhia. "Os aeroportos estão fora de controlo", "desde quando temos de declarar o nosso peso quando voamos", "é estranho e desrespeitoso", pode ler-se nos comentários de alguns internautas.