"Algumas pessoas podem achar nojento": Tiktoker substitui papel higiénico por "pano de família" nas idas à casa de banho

Alguma vez pensou em deixar de usar papel higiénico e de como isso poderia ser benéfico para o meio ambiente? Channon Rose, criadora de conteúdos digitais norte-americana, refletiu sobre o assunto e decidiu arranjar uma alternativa ao papel, nas idas à casa de banho. Tratam-se de panos reutilizáveis para a família que, segundo a TikToker, são eco-friendly e mais económicos.Channon partilhou um vídeo na sua rede social onde explica todo o processo sem qualquer pudor. A publicação rapidamente viralizou, atingindo mais de 600 mil visualizações e 80 mil gostos."Já não compro papel higiénico. Nós utilizamos papel higiénico reutilizável. Algumas pessoas podem achar que é nojento, mas a verdade é que não o é", disse a influencer.Na opinião da norte-americana, utilizar papel é que acaba por ser sujo. "Fica esfarrapado e colado", disse.A TikToker explicou que utiliza o pano para se limpar depois de se lavar devidamente no bidé, com água. "Sinto que me limpo muito melhor", sublinhou. "Depois do pano ser utilizado é lavado na maquina de lavar, como qualquer outra peça de roupa".Dado o destaque que a sustentabilidade tem vindo a ganhar, surgem opções no mercado que nos ajudam a diminuir a pegada ecológica. No caso, sendo o papel higiénico um bem essencial, utilizado por grande parte das pessoas, é poluente e nocivo para o ambiente. Foi a pensar nisso que Channon Rose decidiu agir e mudar os seus hábitos diários.Para além de ter abandonado o papel higiénico, a criadora de conteúdos conta que deixou de usar tampões e pensos menstruais e passou a usar outras alternativas.Foram várias as pessoas a saudar a ação da mulher norte-americana nos comentários do vídeo. "Pensei que era uma piada, mas agora até me parece fazer sentido" ; "Acho que devias lavar [os panos] à parte da restante roupa"; "Até acho que gostaria de experimentar", foram alguns.