Dez enfermeiras e uma médica grávidas ao mesmo tempo num único hospital

Dez enfermeiras e uma médica que trabalham no hospital em Missouri, nos Estados Unidos, ficaram grávidas em simultâneo.A história, revelada pelo programa de televisão Good Morning America, é caricata e Hannah Miller, uma das funcionárias em questão, afirma que muitas pessoas já admitiram que "não vão beber a água do hospital". "Uma das enfermeiras trouxe a sua própria garrafa de água", contou.Já Anna Gorman, que está à espera do segundo filho, classifica este cenário como algo "realmente único", pois todas fazem parte da mesma unidade hospitalar.