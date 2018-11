Dupla simula ataque terrorista a restaurante em brincadeira de péssimo gosto

Autoridades e clientes não gostaram da partida. Vídeo foi partilhado em site de humorista e depois apagado.

13:05

Os clientes que estavam a jantar no restaurante Terakawa Ramen, na cidade americana da Filadélfia, foram surpreendidos esta quarta-feira por um homem que entrou no espaço com uma camisola ensanguentada a gritar, com ar assustado. Logo de seguida, outro homem apareceu a gritar-lhe palavras em árabe e a esfaqueá-lo.

Mas o que parecia um ataque de contornos terroristas, era afinal uma partida, que foi filmada e partilhada pelo humorista FunniestNPhilly nas redes sociais.





Os clientes e as autoridades é que não acharam graça nenhuma à brincadeira de péssimo gosto.

"Isso não é divertido. Esses tipos pensam que tem alguma graça e fazem essas cenas para colocar no Youtube, mas vê-se as pessoas acreditaram que algo estava de facto a acontecer", declara o tenente John Walker ao site de notícias CBSPhilly. O responsável policial conta que pessoas que estavam no restaurante ainda estão a lidar com o stress de supostamente terem assistido a um ataque.

A cliente Leah Chen, por exemplo, avança que não tinha certeza do que estava acontecer quando viu o homem a entrar no local e apenas preocupou-se em proteger-se.

"Eu não percebi se era uma faca ou uma arma e escondi-me logo debaixo da mesa porque o homem estava muito próximo de mim. Eu senti o ataque de forma muito real. Partida ou não, as vidas das pessoas correm riscos. Não foi divertido de forma alguma", conta a mulher.

O vídeo foi excluído da página do humorista, mas as autoridades continuam a investigar o caso e preparam-se para acusar os homens de simular um ato terrorista e de espalhar notícias falsas.