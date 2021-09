E se, de repente, visse uma passageira de biquíni a apanhar um voo? Mistério intriga Internet

Quem é? De onde veio? Para onde foi? O mistério da mulher loura vestida apenas com um ínfimo biquíni e máscara, no cumprimento rigoroso das normais sanitárias, a circular na zona de embarque de um aeroporto dos Estados Unidos, continua.



O desfile da passageira, ataviada com a indumentária verde-azeitona, tornou-se rapidamente viral depois de ter sido publicado numa conta de Instagram dedicada a insólitos da aviação, especialmente os da companhia norte-americana de baixo custo Spirit Airlines.





View this post on Instagram A post shared by Humans Of Spirit Airlines (@humansofspiritairlines)