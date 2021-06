Estrela de TV fica cega e com cicatrizes após experimentar ‘truque’ de beleza do TikTok

Tilly Whitfeld, de 21 anos, uma apresentadora, modelo e estrela de reality-shows na Austrália, revelou agora o porque de aparecer com uma máscara de argila especial nas suas últimas aparições no Big Brother: foi ‘vítima’ de um truque de beleza que viu na rede social TikTok, que a deixou temporariamente cega e com cicatrizes na face.

A jovem admite agora ao New York Times que viu um vídeo onde uma ‘guru’ de beleza explicava que, com recurso a uma agulha e tinta, era possível picar a pele e ficar com sardas falsas que duravam seis meses. Tilly seguiu o método e acabou por perder a visão durante algum tempo e ficou com marcas de queimadura e cicatrizes nas bochechas.

A mulher conta que tinha encomendado a tinta do portal eBay para tentar o truque, mas logo depois arrependeu-se. "Comecei o procedimento e não doeu nada, por isso achei que não devia parar", revela. O que não sabia era que a tinta que estava a usar tinha "altos níveis de chumbo", substância altamente tóxica e perigosa. Foi o chumbo que causou as marcas de queimadura e deixou Tilly temporariamente cega.

Desde então, a jovem já gastou quase 10 mil euros para tratar as cicatrizes, sem sucesso. Revelando as marcas deixadas pelo ‘truque’ aos fãs, nas redes sociais, deixou todos em choque e confessou: "A resposta tem sido que fui estúpida e, sinceramente, eu concordo. Foi este o resultado de tentar deixar de ter as cicatrizes com que fiquei depois de replicar um procedimento de beleza que vi no TikTok, dois meses antes de ir para o Big Brother", contou.