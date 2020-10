Homem arranca os próprios dentes por não ter dinheiro para ir ao dentista

Um homem de 42 anos arrancou os próprios dentes com recurso a um alicate em Portsmouth, Inglaterra, avança o jornal britânico Daily Star.



Chris Savage perdeu o emprego devido à pandemia de Covid-19. Com apenas 55 euros por semana para sobreviver, o homem percebeu que este valor não era suficiente para uma consulta num dentista particular uma vez que, na sua área de residência, não havia dentistas que colaborassem com o Sistema Nacional de Saúde.

O homem bebeu oito litros de cerveja como anestesiante antes de extrair o primeiro dente. Como a dor que sentiu foi tão forte, retirou o segundo apenas no dia seguinte, depois de tomar Ibuprofeno, e desta vez sóbrio. Depois da intervenção, "desinfetou" a boca, bochechando água com sal.



"Eu nunca recomendaria tirar os próprios dentes - é uma ideia muito má que pode ter maus resultados", afirmou o presidente do Comité Odontológico Local de Hampshire e Ilha de Wight, Phil Gowers, ao jornal.