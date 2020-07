Fica sem maxilar depois de 27 anos a evitar ir ao dentista

Há muita gente que tem medo de ir ao dentista, mas nunca é demais recordar as consequências terríveis que a falta de cuidado dentário próprio pode ter. Que o diga Darren Wilkinson, um inglês de 51 anos, que ficou sem maxilar depois de evitar, durante 27 anos ir ao dentista.

Foi depois de muita insistência que a mulher, Mel, conseguiu que Darren fosse ao dentista, uma vez que se queixava de dores. Foi diagnosticado com Ameloblastoma, depois dos médicos terem detetado um enorme tumor no maxilar inferior do homem, do tamanho de um punho. Tiveram que lhe retirar 90% do osso do maxilar.

"Ele sempre teve medo de ir ao dentista e há 27 anos que recusava ir. Quando voltou vinha branco como uma folha de papl. Os médicos disseram que nunca tinham visto nada assim. Ele acordava com sangue na almofada e tinha mau-hálito de vez em quando, mas achava que estava só a lavar mal os dentes", conta Mel em entrevista ao Daily Star.

A operação de Derren para retirar o maxilar estava marcada para março, mas acabou atrasada devido à atual pandemia o novo coronavírus. Depois de ser operado, o homem desenvolveu uma infeção e foi sujeito a mais seis cirurgias ao longo de dois meses.

Foram colocadas placas de titânio, mas Darren ainda não consegue comer, falar, beber ou respirar normalmente.

"Foi um diagnóstico horrível. É um tumor muito raro e a probabilidade de o ter é de uma em cinco milhões. Sentimo-nos a viver com uma bomba-relógio", contou a mulher de Darren.

O casal está agora a angariar fundos para que Darren possa ser sujeito a uma reconstrução do maxilar com recurso a ossos da perna do homem e retomar alguma normalidade na sua vida.