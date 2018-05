Homem baleado numa perna pelo próprio cão

Animal bateu no gatilho de segurança da pistola que Remme carregava no cinto.

14.05.18

Richard Remme, de 51 anos e residente em Iowa, Estados Unidos, foi baleado pelo seu cão, um pitbull cruzado de labrador de nome Balew, enquanto os dois brincavam. Aparentemente, o animal bateu no gatilho de segurança da pistola que Remme carregava no cinto e a arma disparou, acertando na perna do homem.

"Estava deitado no sofá a encorajá-lo para saltar para o meu colo. Ele deve ter batido com as patas duas vezes no gatilho de segurança", disse Remme ao jornal The Messenger.

Richard foi levado para o hospital com ferimentos ligeiros e acabou por ter alta algumas horas depois. Para ajudar a pagar as depesas do hospital, a filha da vítima criou uma conta no site GoFundMe.

Este episódio foi comentado pela Moms Demand Action for Gun Sense in America, uma organização que luta por um controlo de armas mais rigoroso nos Estados Unidos e que, em declaração ao jornal, referiu que só mesmo nos EUA é que podem acontecer acidentes.

Remme relembrou ainda a aflição do seu cão após o acidente e descreveu-o como "um grande tolinho".