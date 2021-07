Homem diz ter viajado no tempo até ao ano 5000 e mostra "prova fotográfica" do apocalipse

Um vídeo que mostra um alegado ‘viajante no tempo’ a contar a sua experiência, publicado nas redes sociais, depressa se tornou viral. Nas imagens, o homem garante que, numa experiência científica, foi levado ao ano 5000, onde testemunhou o apocalipse.

Edward, como se identifica o homem que se apresenta no vídeo do canal de YouTube ApexTV de cara tapada, diz ter "provas fotográficas" do fim dos tempos e mostra uma fotografia de uma cidade completamente submersa. "É Los Angeles", garante o ‘viajante’, que diz ter fotografado o futuro daquela cidade norte-americana após uma suposta viagem no tempo, ocorrida em 2004.

A viagem no tempo faz parte, segundo Edward, de um projecto ultra-secreto. "Quando cheguei lá, vi-me numa plataforma de madeira gigante. À minha volta tudo, casas, edifícios, tudo feito de madeira. Depois percebi que toda a cidade de Los Angeles estava debaixo de água", conta o homem que diz ter falado com os poucos sobreviventes humanos e assegura que aquele foi o resultado das alterações climáticas.