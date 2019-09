Um canadiano de origem vietnamita guardou durante dez meses um bilhete de lotaria premiado com 45 milhões de dólares (cerca de 41 milhões de euros).Bon Truong soube do prémio a 26 de outubro de 2018, mas diz que manteve segredo durante tantos meses para poder preparar a família para a mudança de vida que a fortuna lhes ia trazer.Agora, depois de pagar dívidas e comprar casa nova, diz que vai fazer férias com a família "em todo Mundo".