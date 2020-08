Homem nu persegue javali que lhe roubou computador portátil

As imagens são dignas de um qualquer filme de comédia, ou de um programa de ‘apanhados’ e mostram um homem, completamente nu, a correr atrás de um javali e suas duas crias. O insólito momento foi fotografado junto ao lago Teufelssee, em Berlim, na Alemanha.

A fotografa do momento revela que o homem estava na zona florestal envolvente ao lado a praticar nudismo (algo que é legal e bastante popular na capital alemã) e a apanhar sol quando um javali selvagem lhe roubou o saco que o nudista tinha consigo, contendo um computador portátil, a roupa que tinha levado vestida e outros bens pessoais.

Imediatamente, o homem irrompeu pelas árvores e surpreendeu dezenas de pessoas que estavam numa zona de clareira a apanhar sol, a correr atrás do animal e de duas crias.

"Mostrei-lhe as fotos depois e ele fartou-se de rir. Deu-me permissão para tornar públicas as fotografias", revela Adele Landauer, que tratou de divulgar as imagens nas redes sociais – e que depressa se tornaram virais.

Tal como em Portugal, também na Alemanha são cada vez mais os relatos de javalis que ‘invadem’ zonas habitadas ou urbanas, e que vão tendo cada vez menos receio de se aproximar de humanos.

A louca ‘perseguição’ sofreu um revés quando o javali tropeçou numa caixa de cartão que estava no chão e desacelerou. O homem nu continuou a persegui-lo e, batendo com as mãos e um pão no chão, conseguiu chamar a atenção do javali e fazer com que deixasse cair o saco que levava nas presas, permitindo-lhe recuperar o computador.

"Quando regressou da floresta, toda a gente irrompeu em aplausos" conta uma testemunha ao The Guardian.