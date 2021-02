Homem rouba anel de noivado à namorada para propor amante em casamento

Um homem foi acusado de roubar o anel de noivado e as alianças à namorada para pedir a amante em casamento.

Joseph L. Davis, que terá roubado os anéis a uma das mulheres, em Orange City, pediu a segunda namorada em casamento em Orlando, na Flórida, EUA.

O homem utilizava dois nomes diferentes, consoante a namorada com quem estava: Joe Brown e Marcus Brown. O triângulo amoroso começou quando as mulheres conhecerem Davis numa aplicação de encontros em 2015 e 2016.



De acordo com a "Fox 13 News", as autoridades procuram agora o suspeito depois de a primeira mulher ter denunciado Joseph às autoridades pelo roubo das joias que pertenciam à avó.

"Quando foi verificar a caixa de joias, deu por falta dos anéis, assim como várias outras peças de joalharia, incluindo um anel de diamante que pertencia avó. O valor total da propriedade roubada era de cerca de 6.270 dólares [cerca de 5170 euros]."

A mulher confrontou o namorado e entrou em contacto com a outra envolvida. Juntas, contrataram detetives para descobrirem toda a história. As autoridades continuam no encalço do suspeito.