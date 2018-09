Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem vive com dois crocodilos em casa

Moradia transforma-se num zoo privado em França.

02:30

Numa modesta casa na zona oeste de França vivem um homem, uma cobra, uma tartaruga de 50 quilos e dois crocodilos de dois metros: um dorme com o dono na cama e o outro vigia a porta.



No total são mais de 400 animais a coabitar no local.



Parece uma cena de um filme mas é bem real e o protagonista é Philippe Gillet, de 67 anos, um amante de répteis.



Gillet salvou os crocodilos de uma fábrica de pele e diz que vai acolhendo animais abandonados.