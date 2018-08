Austrália procura passageiros de barco encalhado em área infestada de crocodilos

Daintree Rainforest, uma das florestas mais antigas do mundo, é o lar de uma grande população de crocodilos e cobras.

Por Lusa | 09:35

As autoridades australianas iniciaram esta segunda-feira buscas para encontrar os passageiros de uma embarcação encalhada desde domingo numa área infestada de crocodilos, no nordeste do país.

A Força de Proteção das Fronteiras não especificou o número exato de passageiros, falando apenas num "certo número de estrangeiros potencialmente ilegais". De acordo com a televisão australiana, 15 pessoas já terão sido detidas pelas autoridades de Queensland. "Espero que possamos encontrá-los, independentemente do seu número, porque não é um bom lugar para ficar", afirmou uma fonte das autoridades ao mesmo canal televisivo.

A embarcação encalhou no domingo perto da Daintree Rainforest, perto do rio Daintree, no norte de Queensland. Moradores da região afirmaram, entretanto, ter visto várias pessoas a fugir para a floresta. A Daintree Rainforest, uma das florestas mais antigas do mundo, é o lar de uma grande população de crocodilos e cobras.

A embarcação em causa será a primeira a alcançar a costa australiana de forma ilegal, em quatro anos, dado que o país tem uma política particularmente rígida contra o transporte marítimo de refugiados, que são constantemente rejeitados.