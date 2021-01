Idosa casada com homem 45 anos mais novo nega que marido só esteja interessado no dinheiro

Iris Jones, a idosa inglesa de 81 anos que deu que falar ao revelar a paixão escaldante vivida com um homem 45 anos mais novo, acabou criticada nas redes sociais com muitos internautas a acusarem o seu marido, um egípcio de 36 anos, de apenas estar interessado no dinheiro da reformada.

A idosa casou com Mohamed Ahmed Ibriham em novembro mas os dois estão separados, uma vez que o marido, egípcio, não consegue visto para o Reino Unido devido a problemas burocráticos na obtenção do visa. "Estou triste e sem dinheiro", disse na altura a mulher, que agora esclarece que não tem dinheiro, não pelo facto de o marido lho pedir, mas sim devido ao valor gasto nas várias viagens que fez para poder estar com o amado.





Iris e Mohamed conheceram-se no Facebook e a idosa acabou por rumar ao Egito para conhecer o amado. Logo no primeiro encontro, conta a idosa, os dois fizeram sexo "nos primeiros momentos" em que estiveram juntos. "Na primeira noite gastamos um pote inteiro de lubrificante", disse a idosa, elogiando a performance sexual do agora marido. "Estava muito nervoso, mas assim que olhei para ela, sabia que era amor verdadeiro. Sou um homem de sorte por a ter encontrado", disse ao Daily Mail na altura o homem de 36 anos sobre o romance com uma mulher mais velha.

"É o mais amável e genuíno homem do Mundo. E já estava convencida disto ainda antes de o conhecer e de a minha convicção ser provada um milhão de vezes. Nunca duvidei das intenções dele para comigo. Eu sou inteligente e posso identificar um ‘caça-fortunas’ a tentar-me enganar à distância. Tirem as mãos do meu homem e de mim", disse a idosa numa publicação feita no Facebook, em resposta a quem ataca a relação do casal.