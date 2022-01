Influencer encontra o amor e faz fortuna a vender jarros com a própria flatulência

Stephanie Matto, de 31 anos, participou num reality-show norte-americano mas foi o negócio, com o qual amealhou uma verdadeira fortuna, que a tornou famosa à escala global: a jovem tornou-se viral após criar um negocia de venda de jarros fechados com as suas flatulências em sites de conteúdo para adultos. Agora, a influencer conta que o negócio online permitiu-lhe também encontrar o amor.

Stephanie Matto, que faz furor no TikTok, recentemente viu-se obrigada a parar a venda de jarros com ventosidades anais após ter revelado que sofreu um ataque cardíaco que a levou às urgências, ocorrido durante a ‘produção’ de um jarro para um cliente. Ainda assim, a venda do produto insólito valeu-lhe mais de 200 mil euros de lucro.

Recuperada, a influencer vive agora romance e conta ao Metro que "encontrou o amor" com um fã. "Estou nas ilhas Turcas e Caicos com alguém muito especial, que conheci nesta coisa da venda de jarros com ‘puns’. Conhecemo-nos num avião. Ele ofereceu-me champanhe e reconheceu-me. Andava a seguir a minha história online e afinal era meu fã", revelou Stephanie, sem no entanto levantar o véu á identidade do homem-mistério.

"É incrível que os jarros me tenham levado a encontrar o amor. Parece-me tudo surreal. Estou com ele e depois volto para Los Angeles. E acho mesmo que ele vai regressar comigo para casa", termina Stephanie, que não sabe ainda se tão cedo vai voltar ao ‘negócio’.