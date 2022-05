Jovem de 15 anos alérgica a água não pode beber nem chorar

Um adolescente norte-americana, de 15 anos, foi diagnosticada com urticária aquagénica no mês passado depois de três anos com irritações na pele. Abigail Beck não pode chorar nem tomar banho regularmente devido às intensas dores que sente na pele, diz o Daily Mail.

A natural de Tucson, no Arizona, não bebe água há um ano por a fazer vomitar. Consegue apenas ingerir bebidas energéticas ou com baixo nível de água.

Esta condição é extremamente rara, afetando uma em 200 milhões de pessoas. A urticária aquagénica provoca irritações na pele quando esta entra em contacto com água, podendo provocar dor.

Os sintomas começaram em 2019, quando tinha apenas 13 anos, mas foi lhe apenas diagnosticada a condição no mês passado. Abigail teve que recorrer a comprimidos de reidratação.

A adolescente descreve que a água lhe parece "ácido" a tocar na pele quando chove ou toma banho. Consequentemente, apenas consegue tomar banho uma vez a cada dois dias, com algum esforço.

Por a condição de saúde ser rara, ainda pouco se sabe sobre sintomas e tratamentos. Até hoje, são utilizados comprimidos de reidratação, intravenosas, cremes, esteróides, anti-histamínicos e utilizar bicarbonato de sódio para banhos.