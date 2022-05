Mulher dá à luz durante concerto dos Metallica no Brasil

stádio Couto Pereira, no Paraná, enquanto a banda tocava o tema "Enter Sandman".



Uma mulher deu à luz de forma inesperada durante um concerto dos Metallica no Brasil, no passado sábado.Joice Figueró, que estava grávida de 39 semanas, começou a sentir contrações assim que o espetáculo começou. A mulher assume-se como uma grande fã da banda e explicou que já tinha comprado os bilhetes para o espetáculo há 3 anos.Ainda tentou esperar pelo fim do concerto, mas a três músicas do fim acabou por dar à luz o pequeno Luan Figueiró no EO acontecimento já foi publicado pela própria banda na rede social Instagram.