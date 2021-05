Mulher grávida dá à luz em autoestrada. Veja o momento emocionante filmado pelo marido

"Achei que conseguiríamos chegar ao hospital, obviamente, não chegámos, e é por isso que, felizmente, a câmara estava a gravar, porque capturou esse momento incrível", disse Troy ao canal CTV News.





Uma mulher ia a caminho do hospital para dar à luz, mas as contrações eram tão fortes que o marido, que ia ao voltante, teve de encostar o carro e ajudar no nascimento do bebé, em plena autoestrada, em Ontário, Canadá. O parto foi filmado pelo marido, Troy.Assim que Erika começou a ficar aflita com dores, ligaram aos serviços de emergência que lhes iam dando algumas indicações, mas a mulher estava a ficar com cada vez mais contrações, até que... aconteceu. Foi em plena autoestrada e em poucos minutos que Erika Campbell deu à luz o seu terceiro filho.Após o nascimento, o casal ficou um pouco assustado porque o bebé não reagia, mas pouco tempo depois o choro do recém-nascido deixou os pais bem mais aliviados.