Cheio de magia: Jovem cria vestido único feito a partir de páginas dos livros de 'Harry Potter'

Hailey Skoch, de dezoito anos, está a dar que falar por ter criado um vestido verdadeiramente ‘mágico’: é que o traje de baile é totalmente feito com páginas dos livros de "Harry Potter". A jovem passou quatro dias a trabalhar na roupa que se tornou viral na Internet.

A adolescente contou, ao Daily Mail, que os livros da saga têm um significado especial pois trazem-lhe "paz", desde que os seus pais se divorciaram.

Hailey Skoch afirma que teve uma "boa sensação" quando todos se viraram no momento em que entrou no baile: "Foi quase assustadora a sincronia, as cabeças de todos viraram. Foi a sensação mais louca que já tive", contou.

"Eu amo ler. Então juntei algumas coisas e decidi fazer um vestido de baile", acrescenta. O vestido feito de páginas dos livros da famosa saga, surgiu através de uma inspiração que a adolescente viu na rede social TikTok. A peça foi criada a partir da junção de páginas dobradas e coladas.

A criadora do vestido que fez furor em toda a internet já foi contactada por diferentes designers, fotógrafos e bibliotecas, que perguntaram se poderiam colocar o vestido em exposição.

Apesar do mérito conseguido, a jovem não deixa de mencionar a sua mãe como uma ajuda na construção do vestido: "ela ajudou-me completamente a montar tudo com espartilhos e deu-me ótimas ideias para o corpete".

Embora Hailey Skoch tenha o sonho de ser terapeuta, agora está a considerar tornar-se designer de moda.