Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem faz sexo com a mãe da namorada e engravida as duas ao mesmo tempo

Homem de 24 anos envolveu-se com a futura sogra mesmo depois de saber que ia ser pai de um filho do companheiro.

09:32

Um jovem de 26 anos revelou em exclusivo à coluna sentimentalista do The Sun o drama que está a viver depois de se ter envolvido sexualmente com a mãe da própria namorada e de ter engravidado as duas ao mesmo tempo.



"Conheci a minha namorada durante a festa de noivado de uns amigos e já estamos juntos há oito meses. Houve uma atração instantânea. Ela é linda e carinhosa. Um dia ela anunciou-me que estava grávida. Fiquei em choque mas acabei por aceitar a ideia", começa por contar.



Uma noite, quando ia visitar a namorada a casa, acabou por ficar a conversar com a mãe desta, uma vez que a jovem tinha ficado a trabalhar até tarde. "Ela está na casa dos 40, é uma mulher divorciada e muito elegantes. Sempre nos demos muito bem, mas nunca tinha olhado para ela da forma como olhei desta vez", adianta.



O casal acabou por sair de casa para ir beber um copo e o jovem acabou por começar a desabafar sobre os seus problemas sexuais com a namorada. "Ela compreendeu-me e disse-me que era normal que um jovem como eu quisesse fazer muito sexo. Continuámos a beber e de repente ela já estava sentada no meu colo. Quando dei por mim já estava completamente alcoolizado e beijei-a. Ela retribuiu e levou-me para o quarto onde fizemos sexo", assume.



No dia seguinte, o jovem sentia-se extremamente culpado pelo que tinha feito. Combinaram nunca mais repetir o encontro, no entanto, seis semanas depois, a mulher anunciou-lhe que também estava grávida mas jurou nunca revelar quem era o pai para não magoar a filha.