Conheça a nova moda do leite de...barata

20:09

De amêndoa a soja, passando pela avelã e até pelo cânhamo, o leite já não é tão simples como há uns anos. Agora, a nova tendência é leite de barata, que até já foi mencionado pela atriz norte-americana Gwyneth Paltrow no seu site pessoal.



Investigadores do Instituto de Biologia Celular e Medicina Regenerativa da Índia explicam este fenómeno pelo valor nutricional do produto da barata, que ultrapassa em larga escala o do leite de vaca.

Segundo noticia o jornal Mirror, o leite proveniente de baratas do Pacífico Australiano contém substâncias dietéticas, bem como aminoácidos essenciais, proteínas, gorduras e açúcares, e consegue fornecer três vezes mais energia do que o leite dito normal.

Algumas baratas põem ovos mas há uma espécie, chamada Didloptera Punctata, que é a única que dá a luz prole viva e que produz leite para alimentar as crias. O leite é derivado de "cristais de barata", uma parte que se encontra no intestino do inseto e, segundo os investigadores, representa um alimento bastante completo.

O principal argumento para a substituição dos outros leites por este é a sustentabilidade, dado que todos os outros exigem agricultura e isso leva ao desgaste do meio ambiente e é um processo extremamente caro.

A empresa sul-africana Gourmet Grubb apostou nesta nova tendência e já se encontra a produzir leite feito a partir dos insetos. O produto é chamado "Entomilk" e é criado a partir de baratas de criação sustentável.

"Um dos benefícios mais importantes do Entomilk é que ele tem alto teor de proteína e é rico em minerais como o ferro, o zinco e o cálcio", diz a marca.