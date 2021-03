Mãe em choque ao receber mensagem de educadora de infância escrita na barriga do filho bebé

Uma mãe norte-americana ficou furiosa ao receber um ‘bilhete’ da educadora de infância do filho bebé escrita na barriga da criança.

Segundo o Daily Star, Heather, mãe de quarto filhos, relatou no Facebook que, ao chegar a casa após ir buscar o filho Milo, de dois anos, ao infantário, foi mudar-lhe a fralda. Ao despir a criança viu, escrito a marcador permanente verde "Mãe, não tenho mais fraldas. Por favor vê os relatórios".

Irritada, a norte-americana usou as redes sociais para manifestar indignação com o episódio, mas deixou uma pergunta aos internautas. "Preciso de opiniões… Será que estou a exagerar?", questionou.

A mulher explica que, no infantário do filho, todos os dias as crianças trazem uma espécie de relatório diário do dia da criança, que inclui informações como se, por exemplo, os bebés precisam de levar mais fraldas. Era esse o caso de Milo.

Ainda que assumindo o esquecimento, Heather mostra-se irritada com o meio utilizado para a comunicação. "A marcador permanente?! Eu já esfreguei o meu filho, dei-lhe banho várias vezes, e mesmo assim não sai", lamenta a mãe de Milo.

"Processem-me por não ler o relatório todos os dias, mas eu sou mãe solteira, com quatro filhos", termina. Nas caixas de comentários leem-se várias mensagens de apoio a Hather e a sublinhar que a educadora não agiu corretamente. "Faz queixa. É completamente inapropriado", "Não acredito que alguém sentiu que podia fazer isto ao teu filho" e "é muito pouco profissional", são alguns dos exemplos.