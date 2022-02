Uma mulher da Virgínia, EUA, diz não ter dúvidas. A prenda que o marido lhe deu por ocasião do Dia dos Namorados, celebrado a 14 de fevereiro, é muito mais romântica do que flores ou chocolates: uma raspadinha com um prémio de 8,8 milhões de euros.Com um enorme sorriso nos lábios, Maria Chicas, da cidade Haymarket, conta que não acreditou quando o marido lhe ofereceu o bilhete e disse que era premiado. Só depois verificou que era verdade.