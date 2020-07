Máscaras de proteção não travam beijo apaixonado

Quando o amor fala mais alto, nem as máscaras de proteção contra o coronavírus conseguem travar um beijo apaixonado. Foi o que sucedeu no último fim-de-semana com um casal nos Estados Unidos, durante um voo da United Airlines entre Fort Lauderdale, Florida, e Columbus, Ohio.

Os passageiros ficaram surpresos com o intenso beijo "mascarado" entre os dois namorados em férias e fotografaram-no de imediato para depois publicarem no Passenger Shaming do Instagram.

Com mais de 1,3 milhões de seguidores naquela conta, o retrato já teve mais de 10 mil "gostos" e dezenas de comentários a brincar com a situação.

"Que diabos? Isto parece desconfortável!", escreveu um 'instagrammer' enquanto outro acrescentou "São os meus heróis! Iluminaram o meu dia!".

Um sincero "Casais querem voar unidos!", brincou com o nome da companhia de aviação – United Airlines – do voo onde tudo se passou.