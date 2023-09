Modelo de OnlyFans admite que o marido a ajuda a encontrar homens em aplicações de encontros e define-se como "sortuda"

Alexandra Le Tissier, modelo da OnlyFans, de Southampton, considera-se a "mulher mais sortuda do mundo" depois de admitir que o marido não só permite que ela esteja em aplicações de encontros, como a ajuda a encontrar outros homens.A mulher, de 31 anos, confessa que se "aborreceu" da relação monogâmica, de mais de uma década, com o seu esposo, Mitch. Le Tissier decidiu explorar aplicações de encontros para procurar mais companheiros, informa o Daily Mail.O marido não se importou e até auxiliou a modelo a procurar homens. "Ele tem uma mente muito aberta. Não é julgador, por isso está tudo bem. A única regra que temos é que tem de ser tudo na brincadeira, não pode ser nada sério", detalha a mulher.Le Tissier explica que é muito exigente com os parceiros que procura. "Já rejeitei homens pelo cabelo, ou pela idade", adita.A inglesa ainda não esteve com homens das aplicações de encontros, apesar de estar muito entusiasmada com essa possibilidade. A modelo assume que precisa de falar com alguém durante muito tempo até se encontrar com alguém.A mulher gostava que qualquer homem escolhido tivesse a aprovação do marido. "Já o deixei escolher por mim, ele sabe o meu tipo", acrescenta.Depois da mulher ter começado a usar aplicações de encontro, várias pessoas, que a descobriram, contaram ao marido, sem saber que Mitch tinha dado o seu consentimento. Le Tissier acredita que, daqui em diante, a sua relação vai ser mais divertida.