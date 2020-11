'Mogli da vida real' alvo de bullying por viver na selva com os animais e não falar

Chama-se Ellie, tem 21 anos e está a dar que falar em todo o mundo depois de ser estrela no documentário ‘Born Different’ (em português, ‘Nascido Diferente’), da AfrimaxTV. Este jovem, de 21 anos, vive no Ruanda e está a ser apelidado de Mogli da vida real.

No vídeo, a mãe de Ellie mostra-se destroçada por os outros meninos da aldeia fazerem bullying com o filho, chamando-lhe "macaco" e "símio". Ellie não fala, recusa comer a comida preparada pela mãe e prefere comer plantas e frutos das árvores. "Não gosta de comida preparada, prefere comer bananas. Ele não sabe nada, não consegue fazer nada", lamenta a mãe, que pede ajuda para melhorar as condições de vida da família e para Ellie ter o apoio que necessita.

O jovem ‘Mogli’ passa o dia na floresta, entre os animais e adora correr. "Corre como o Usain Bolt! Chega a fazer 230 quilómetros numa semana", conta a progenitora de Ellie, que muitas vezes vê-se obrigada a prender o filho com uma corda, para que este não se perca entre a vegetação.

Ellie é descrito pela mãe, no documentário como "um milagre, uma dádiva de Deus". Os pais do rapaz perderam cinco filhos logo à nascença. Ellie foi o sexto, nasceu com uma deficiência não identificada (e com a cabeça do tamanho de uma bola de ténis), mas nem por isso é menos amado pelos pais. "Assim que o tive soubemos que era uma mensagem de Deus para nós, de esperança", conta.

Os realizadores do documentário deixam um apelo a donativos para esta família, para que Ellie seja acompanhado por médicos, e também que os habitantes da aldeia, especialmente as crianças que fazem pouco do jovem, possam ser educados para aceitarem as diferenças de Ellie.