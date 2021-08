Mulher casa com ela própria por estar farta das expectativas da sociedade

Uma mulher de 28 anos, Patricia Christine, decidiu ir contra as expectativas da sociedade e casar-se consigo mesma numa cerimónia intimista.

O jornal Mirror refere que a mulher sentia demasiada pressão dos seus familiares e amigos para se casar antes de fazer 30 anos. Por isso, quis desafiar as expectativas e decidiu investir o seu tempo e dinheiro a organizar o seu próprio casamento.

Patricia Christine comprou um anel, um ramo de flores e um vestido de casamento por um total de 58 euros (cerca de 50 libras).

A cerimónia durou 30 minutos e juntamente com os seus nove amigos mais próximos, Patricia discursou sobre a importância do amor próprio. A mulher quer ainda inspirar outras pessoas a aceitarem-se a si mesmas, independentemente do estado civil que possuem.