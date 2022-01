Mulher mais velha do mundo comemora este domingo 119 anos

Kane Tanaka comemora este domingo 119 anos e é considerada a mulher mais velha do mundo. A centenária nasceu a 2 de janeiro de 1903 e comemorou o seu 119º aniversário em Fukuoka, no Japão.



Em 2019, com 116 anos, Kane foi reconhecida como a mulher mais velha do mundo pelo Guinness World Records, segundo o jornal britânico Daily Mail.

A mulher vive numa casa de repouso e, apesar de já não falar, comunica através de gestos.

O neto de Kane afirmou que "espera que ela permaneça saudável e se divirta todos os dias à medida que envelhece". Os familiares dizem que Kane espera viver até aos 120 anos.