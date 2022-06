Neta obriga ‘avó fitness’ de 64 anos a apagar foto em roupa interior das redes sociais

Lesley Maxwell é conhecida como uma das mulheres mais em forma da Austrália, apesar dos seus 64 anos. A ‘avó fitness’ é muito requisitada como personal treiner, como modelo e mostra-se ao corrente das últimas tendências, também trabalhando como influencer. Nas redes sociais, Lesley não se coíbe de mostrar o corpo esculpido ao detalhe.

Mas há quem não veja com bons olhos as fotografias que a australiana publica nas suas plataformas. È que Lesley é avó e a neta, Tia Christofi, também ela estrala do fitness, parece não gostar que a mulher exponha o corpo para toda a gente ver.

As duas são muito próximas e por vezes até treinam juntas, mas uma fotografia veio criar uma discussão entra ambas, segundo revelou Lesley Maxwell à revista Life!.

A avó publicou uma imagem onde surge em roupa interior, com a legenda "Fecha a porta, que está frio lá fora", e depressa somou largas centenas de comentários e milhares de ‘gostos’. Os seguidores elogiaram a forma física da australiana e a confiança e trabalho desta para tonificar o corpo. Mas a neta não achou muita graça ao facto de ver a avó de cuecas e soutien...

"A minha filha e a minha neta pressionaram-me para apagar a fotografia. Aliás, obrigaram-me a apagar a imagem do Instagram. Eu apaguei-a, durante algumas horas, mas acabei por voltar a publicá-la. Passei a minha vida toda com o meu pai a controlar-me, não ia continuar a aturar isso. Posso ter fotos sexy, mas são de bom gosto. E, no fim do dia, é só um corpo, o meu corpo", defende Lesley.

Apesar do desentendimento com a filha e com a neta, as três fizeram as pazes. Depois do episódio, Tia Christofi acabou por admitir: "É um dos meus maiores exemplos. Toda a gente gostaria de chegar aos 64 anos assim. E mesmo que não concorde com algumas coisas que ela publica, ela tem é de fazer o que lhe apetece".