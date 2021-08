Noiva força dama de honor a pintar cabelo para combinar com cores do casamento

O dia do casamento é planeado ao mais ínfimo detalhe. É natural que os noivos queiram ter tudo a seu gosto, mas existem alguns limites, como impor uma mudança de cor de cabelo.

De acordo com o jornal Mirror, uma mulher de 24 anos pediu à sua dama de honor que pintasse o cabelo ruivo para não destoar com as cores temáticas do casamento, o verde e o azul.

"O cabelo vermelho dela estragaria todo o esquema de cores e as minhas fotos de casamento", argumentou a noiva, defendendo ainda que todos os convidados se encontravam informados sobre como vestir-se de acordo com o tema.

Como a dama de honor e uma prima se recusaram a pintar o cabelo, ainda que temporariamente, a noiva lembrou-se rapidamente de outra solução: utilizar uma peruca.



Chegou mesmo a pesquisar perucas no Instagram, argumentando que ninguém notaria a repentina mudança de cabelo da convidada.

Contudo, como Ella não cedeu aos caprichos da prima, a noiva informou que a mesma perderia as funções de dama de honor, senod tratada apenas como uma convidada da cerimónia. e será uma simples convidada no casamento.