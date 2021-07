Passageira é amordaçada e presa a assento de avião após tentar abrir porta durante voo

Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América,

O piloto falou pelo interfone, pedindo às pessoas que permanecessem nos seus lugares e referindo-se a "uma situação perigosa no avião", segundo relatou o mesmo passageiro.



Os paramédicos foram chamados ao local, depois da aeronave aterrar em segurança.



A companhia aérea American Airlines confirmou o incidente em comunicado.



Uma passageira foi amordaçada e presa ao assento de um avião após ter tentado abrir a porta da aeronave em pleno voo que fazia a ligação entre Dallas, México e Charlotte,na terça-feira, avança o Daily Star.Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a mulher presa e amordaçada com fita adesiva.Um dos passageiros do voo refere que a atitude da mulher pode estar relacionada com um "episódio de saúde mental", avança o jornal britânico.A tripulação do avião trancou as casas de banho para conseguir capturar a mulher.