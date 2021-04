‘Playboy’ que organizou sessão fotográfica com 20 mulheres nuas em varanda no Dubai acaba deportado

Um grupo de mulheres nuas foi filmado a tirar fotos na varanda de um prédio de luxo no Dubai, Emirados Árabes Unidos e o caso gerou polémica em todo o mundo, após a polícia anunciar a detenção de algumas envolvidas na sessão fotográfica ousada. Agora, conhece-se os contornos do caso.

Segundo o Daily Star, tudo ter-se-á tratado de uma sessão fotográfica feita para promoção de um serviço de acompanhantes de luxo e de conteúdo pornográfico, organizada por um ‘playboy’ ucraniano.

A mesma fonte avança que se trata de Vitaly Grechin, de 41 anos e natural de Kiev, que na altura do escândalo mostrou-se no apartamento da sessão fotográfica, rodeado de mais de 20 mulheres nuas enquanto toca piano.

Pelo menos duas das mulheres que aparecem na fotografia tratam-se de duas das detidas pela polícia do Dubai, numa altura em que, segundo as autoridades, 11 das mulheres, a maioria de nacionalidade ucraniana, foi deportada para o pais de origem após pagar a multa de 1200 euros a que estavam sujeitas.

As mulheres, que foram ‘apanhadas’ por um vizinho nuas na varanda a tirar fotografias, acabaram identificadas pelas autoridades e detidas por atentado ao pudor. Algumas, para além da multa, podem mesmo arriscar seis meses de prisão.

Segundo o portal russo BAZA, Vitaly Grechin não foi detido, mas acabou deportado no seguimento do escândalo. O ucraniano é conhecido por mostrar luxos nas redes sociais, sempre rodeado de belas mulheres (sempre com pouca ou nenhuma roupa) e tem a sua própria empresa de acompanhantes de luxo. Fontes garante ainda que Grechin "organiza festas para políticos ucranianos, onde geralmente as modelos e acompanhantes de luxo contratadas por ele são presença assídua".

"Ele tem o próprio harém pessoal. Tem sempre pelo menos dez mulheres com ele em casa", assegura outra fonte aos meios de comunicação russos. Vitaly Grechin nega qualquer envolvimento no caso.