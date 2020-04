Rebanho de cordeiros diverte-se em parque infantil durante confinamento no Reino Unido

Um rebanho de cordeiros invadiu um parque infantil no Reino Unido durante o período de isolamento que se vive no país devido à pandemia de coronavírus.











De acordo com o jornal Independent, momento insólito foi registado em vídeo na passada quinta-feira e partilhado nas redes sociais. Os animais foram vistos a "brincar" numa giratória na cidade de Llandudno.Apesar do momento de incerteza que se vive a nível mundial devido à Covid-19, que já matou mais de 45 mil pessoas em todo o Mundo, o momento não passou despercebido e já conta com mais de 12 mil partilhas na Internet.Recorde que o Reino Unido adotou diversas medidas com o objetivo de impedir a propagação do novo coronavírus. Naquele país apenas se encontram abertos alguns estabelecimentos onde se podem comprar produtos essenciais.

