‘Repuxo’ sai do topo de arranha-céus em Filadélfia

Um enorme fluxo de água jorrou do topo de um arranha-céus em Filadélfia, EUA, no domingo, lançando água para as ruas.Segundo o ‘Daily Mail’, a água jorrou durante 5 minutos de um dos andares superiores do edifício One Liberty Place.A razão do incidente não é conhecida, mas utilizadores da rede social Twitter especularam que serviria para libertar a pressão dos canos do edifício.