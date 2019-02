Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Site de encontros para vacas faz sucesso no Reino Unido

Animais com a vida facilitada para encontrar parceiro.

02:30

Que os sites e aplicações de encontros vieram revolucionar o romance já se sabe. Estas fizeram tanto sucesso que já existe uma modalidade... só para vacas!



O Tudder - uma espécie de Tinder para vacas - tem como objetivo ajudar os produtores de gado do Reino Unido a encontrarem o parceiro que mais se adequa para o seu animal.



Para ter a possibilidade de um "match" não é preciso muito trabalho.



Os donos só têm de colocar uma fotografia com a descrição do animal e procurar possíveis pretendentes para acasalar.



Depois, é só dizer "sim" ou "não", usando o mesmo método do Tinder: deslizar o dedo para a direita ou para a esquerda.