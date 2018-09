Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenta engravidar durante anos e descobre que marido vai ser pai de filho da irmã

Mulher foi surpreendida por revelação chocante.

Uma mulher britânica de 32 anos revelou à coluna sentimental do jornal The Sun, 'Dear Deidre', que descobriu que o marido vai ser pai de um filho da irmã. Marido e mulher há três anos, a esposa revelou que tem tentado engravidar há já bastante tempo, mas sempre sem sucesso e que por isso até já tinham recorrido a testes de fertilidade.



"No início deste ano eu reparei que o meu marido começou a sair mais de casa e a trabalhar até tarde. Começou a ficar obcecado com a aparência e comecei a pensar que ele pudesse ter um caso com alguém", começa por revelar.



Até que um dia, a mulher foi convidada pela irmã de 35 anos para almoçar e reparou que esta estava nervosa. "Ela disse que estava mal disposta desde manhã e estava muito seletiva com a comida. Perguntei se ela estava grávida e ela confirmou-me mas apressou-se a dizer que tinha sido fruto de um caso de uma noite mas que ela queria muito ter aquele bebé", escreveu.



Sem perceber bem o que estava a acontecer, a britânica voltou para casa e contou ao marido, que ficou visivelmente chocado. "De repente, caiu-me a ficha. Quando ele foi tomar banho eu mexi no telemóvel dele e percebi que eles tinham tido um caso", lamenta.



Quando confrontou o companheiro com a situação, este desfez-se em pedidos de desculpas e garantiu que foi a irmã a seduzi-lo e não o contrário. "Estou devastada. Estamos a tentar manter a nossa relação mas por outro lado ele quer fazer parte da vida daquela criança. E eu que sempre quis ser mãe, vou ver o meu marido a ter um filho da minha irmã...", confessou a mulher.